Judiciaire à Arlon: prévenu de viol, il dit qu'il pensait que c'était une prostituée

Assisté d’une traductrice, Fahim comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel d’Arlon pour des faits de viol et d’attentat à la pudeur avec violence et menace. Les faits se sont passés à Athus le 25 octobre 2015. Alors que Cristina est résidente à l’hôpital Bellevue d’Athus, elle se balade au niveau du parc communal et rencontre Fahim. Celui-ci dira à l’audience qu’il pensait que c’était une prostituée et lui a donc proposé 20 euros pour une relation tarifée.

