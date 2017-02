Marre des nuisances des camps scouts: le Collège communal de Daverdisse écrit aux mouvements de jeunesse

Durant la saison estivale, la campagne ardennaise et gaumaise est le terrain de jeu favori des mouvements de jeunesse. La province de Luxembourg accueille en effet de nombreux camps durant l’été. Depuis quelques années, des efforts ont été consentis dans les différentes communes où sont installés ces camps pour améliorer l’accueil des jeunes et faire en sorte que la cohabitation avec les habitants se passe le mieux possible. Mais celle-ci s’avère parfois compliquée. Bruit, manque d’hygiène et de propreté, dérangement intempestif des riverains… Les nuisances sont nombreuses et viennent perturber la quiétude des habitants.

À Daverdisse, plusieurs incidents se sont produits l’été dernier, ce qui a poussé le Collège communal à rédiger un courrier à destination des mouvements de jeunesse reconnus pour leur demander de faire preuve de plus de respect. Le Collège a également écrit à plusieurs propriétaires de terrain(s) ne disposant pas d’agréation pour leur demander de régulariser leur situation. Auquel cas, plus aucun camp ne sera autorisé sur les terrains non agréés.

