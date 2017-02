Luxembourg: faute de matériels homologués, nos pompiers plongeurs sont interdits de missions

Inquiétude dans la zone de secours Luxembourg. Depuis une dizaine de jours, les pompiers-plongeurs de la zone n’ont plus le droit d’intervenir en cas d’accident ni même de s’entraîner. En cause : l’utilisation, notamment, d’un matériel privé et non homologué. En porte à faux vis-à-vis de la loi, la zone a préféré suspendre la section. En cas de nécessité, les zones de Namur, Liège ou Dinant seront appelées à intervenir… Un point concernant cette problématique est à l’ordre du jour du Collège de la Zone de Secours de ce jeudi soir.

Fin janvier, une réunion du CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail) de la Zone de Secours Luxembourg a révélé un manquement datant de la réforme des zones de secours. Depuis janvier 2015, les hommes du GRIMP, Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux, et les plongeurs de la ZS Lux utilisaient un matériel datant d’avant la réforme et donc non homologué par la zone. Après la réunion, Olivier Leyder, le responsable du GRIMP de la zone, a pris des dispositions en urgence. « Notre matériel date d’avant la réforme, de l’époque où les communes finançaient elles-mêmes les casernes. J’ai contacté une firme agréée qui est venue contrôler et homologuer notre matériel en urgence », explique-t-il. « En une journée, c’était réglé. »

En ce qui concerne les plongeurs par contre, la situation est plus particulière. Les pompiers plongeurs de la zone avaient en effet pour habitude d’utiliser une partie de leur propre matériel de plongée pour s’entraîner et partir en intervention. « Je suis tombé des nues quand j’ai entendu cela lors de la réunion », souligne Eric Labourdette, le président du secteur zones de secours du SLFP.

