La Mutualité chrétienne (MC) offre une assurance à l'étranger adaptée depuis le 1er janvier: voici ce qui a changé

L’assurance à l’étranger de la Mutualité chrétienne (MC), la mutualité qui compte le plus grand nombre d’affiliés en Belgique, ne propose plus la même couverture mondiale depuis le 1er janvier de cette année. La couverture géographique est en effet adaptée

Les personnes qui souhaiteraient, par exemple, se rendre aux États-Unis ou au Canada ne peuvent donc plus en bénéficier. Pour les moins de 25 ans qui ont droit aux allocations familiales auprès de la Sécurité sociale belge, la couverture géographique de ce service reste toutefois mondiale.

L’assistance médicale urgente à l’étranger sert à aider les personnes affiliées en cas de problèmes de santé lors de leur voyage. Une équipe de professionnels les assiste dans leurs démarches et organise, si nécessaire, le rapatriement.

Depuis le 1er janvier 2017, la MC a mis en place une nouvelle couverture géographique adaptée. «Les personnes qui ont entamé leur voyage à l’étranger avant cette date et qui reviennent en 2017, restent couvertes mondialement. Par contre, la nouvelle couverture géographique s’applique bien aux personnes qui ont réservé un voyage après le 1er janvier», indique le porte-parole de la Mutualité chrétienne, Jean-François Bodarwe.

Les types de couverture à l’étranger varient en fonction de la mutualité. Ainsi, des restrictions existent à la Mutualité libérale. Chez Solidaris, cela dépend de la section auprès de laquelle on est affilié. Tandis que la Mutualité chrétienne propose désormais une liste précise de pays.

Les destinations populaires en Europe et les pays bordant la mer Méditerranée restent couvertes. Par contre des pays comme l’Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada ne se retrouvent plus sur la liste des pays couverts.

L'assistance médicale de la MC a par ailleurs la particularité d'intervenir de manière illimitée dans les frais médicaux urgents. Par ailleurs, les bénéficiaires d’allocations familiales restent couverts dans le monde entier.

Toute l’information Mutas nécessaire est à trouver en cliquant ici : http://www.mc.be/mes-avantages/vacances-loisirs/assistance-medicale/index.jsp