Malmedy: 58 mois requis contre un dealer violent

Le parquet de Verviers a requis mercredi devant le tribunal correctionnel une peine de 58 mois de prison ferme à l’encontre d’un individu en séjour illégal, âgé de 20 ans, poursuivi pour trafic de cannabis et de cocaïne, ainsi que pour une violente agression au couteau commise le 31 août 2016 au centre de Malmedy.

Le 31 août 2016, peu après 2 heures du matin, un homme de 36 ans se présentait aux urgences de la clinique Reine Astrid de Malmedy avec une plaie de 17 cm au biceps et une de 4 cm au crâne, plaie assez profonde provoquant une perte importante de sang.

Le trentenaire, également victime de faits de strangulation, est parvenu à donner le nom de son agresseur et une perquisition a été effectuée dans une habitation de Malmedy où le suspect était susceptible d’habiter.

Les enquêteurs ont alors découvert des chaussures ensanglantées et un couteau correspondant à l’arme ayant servi à l’agression. Ils ont aussi mis la main sur près de 80 grammes de cocaïne, 5 gsm et près de 8.500 euros.

Le prévenu, déjà condamné à deux reprises pour faits de stupéfiants, a expliqué aux enquêteurs que drogue et argent provenaient d’un vol commis au détriment de la victime de l’agression. L’enquête a, elle, déterminé que le prévenu n’était autre qu’un dealer activement recherché par la zone locale, dealer qui inondait le marché du cannabis et de la cocaïne à Spa, Malmedy et Verviers.

Le prévenu a reconnu vendre le week-end dans les bars entre 25 et 40 grammes pour subvenir à sa consommation personnelle. Il pouvait compter sur un client devenu son chauffeur pour le suppléer en cas d’absence et pour le conduire à Seraing où il achetait sa drogue.

Le parquet a requis 40 mois ferme pour le trafic de drogue et 18 mois pour l’agression qualifiée au départ de tentative de meurtre. Le chauffeur risque 12 mois.

Le jugement sera prononcé le 22 février.