Procès Troiano: les urgentistes sont toujours marqués

Les jurés de la Cour d’assises de Liège ont pu entendre mercredi les urgentistes intervenus sur les lieux des faits au procès d’Amédeo Troiano. Les ambulanciers et les médecins ont indiqué qu’ils sont toujours marqués par la particularité de cette intervention.

Benoît Philippens (36 ans), son épouse Carol Haid (38 ans) et leur filleul Esteban Counet (9 ans) avaient été abattus de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 vers 22 h 20 alors qu’ils se trouvaient dans l’allée de leur villa située rue de Berneau à Visé.

Plusieurs services de secours d’urgence sont intervenus sur les lieux des faits pour tenter de sauver les victimes. Les ambulanciers, les infirmiers et les médecins qui ont posé les premiers gestes se souviennent tous de la particularité de leur intervention.

Le premier ambulancier arrivé sur place a directement découvert Esteban Counet. L’homme a pratiqué un massage cardiaque sur l’enfant, en vain. L’ambulancier se dit toujours marqué par cette intervention. « J’ai vu beaucoup de choses en 16 ans de carrière. Mais ce jour-là, c’était l’enfer. J’ai été plus marqué que d’habitude et je fais encore des cauchemars », a-t-il indiqué.

« C’était horrible de tomber sur un enfant de 9 ans qui a été atteint d’une balle dans la tête. Cette intervention n’était pas comme les autres. Elle a mis fin à ma carrière d’ambulancière. Je n’ai plus voulu faire ce métier », a indiqué une autre secouriste.

Les différents intervenants ont évoqué les premiers mots de Carol Haid, toujours consciente à leur arrivée. Elle criait et disait qu’elle ne savait plus bouger ses jambes. Elle a rapidement été placée dans une ambulance mais elle souffrait de difficultés respiratoires. Carol Haid s’inquiétait des états de santé de son mari et de son filleul. Sa situation s’est dégradée durant le trajet vers l’hôpital. Carol Haid est ensuite décédée sur la table d’opération.

Une infirmière urgentiste qui a secouru Carol Haid a encore confirmé le souvenir traumatisant de l’intervention. « Cette intervention laisse un souvenir beaucoup plus marquant car elle touche un enfant. La situation n’était pas belle à voir », a-t-elle précisé.

Les enquêteurs présenteront ce mercredi à partir de 14 heures la première partie de leur exposé. Sept heures d’intervention sont annoncées.