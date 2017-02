En 2016, la Wallonie a déboursé 2,6 millions d'euros d'indemnisations pour les véhicules endommagés à cause des routes

Yannick Hallet

Une petite partie des accidents de la route est causée par l’état de la chaussée. Les conducteurs lésés peuvent se retourner contre le gestionnaire de la voirie. La Région wallonne a fait ses comptes pour 2016 et nous les communique en primeur. Elle a déboursé plus de 2,6 millions d’euros. La facture devrait grimper à 3 millions si on ajoute la Sofico qui a en charge l’entretien des autoroutes et dont le bilan définitif n’est pas encore connu.