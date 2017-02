Le salaire de De Wever en tant que député, «c'est du gaspillage», selon Ecolo

Belga

Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo, les chefs du groupe Ecolo-Groen à la Chambre déclarent que "la" priorité de leur action au niveau fédéral, en matière de gouvernance et de "renouveau politique", visera à y interdire le cumul des fonctions de député et membre d'un exécutif communal (bourgmestre, échevin ou président de CPAS).