Météo: chute des températures et gélées généralisées la nuit de mercredi à jeudi

La journée de mercredi débutera sous un temps gris et brumeux, avec parfois de fines pluies voire des précipitations hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. En cours d'après-midi, il fera graduellement plus sec et de timides éclaircies feront leur apparition sur le nord-est.

Selon les prévisions de l'IRM, les températures oscilleront entre 1 à 5 degrés, sous un vent d'abord faible à parfois modéré qui soufflera de direction variable.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera à partir du nord-est et le temps deviendra sec sur toutes les régions. Les nuages persisteront néanmoins sur l'extrême ouest. Il fera sensiblement plus froid avec des minima qui chuteront jusqu'à -8 degrés dans les Hautes-Fagnes et jusqu'à -2 ou -3 degrés dans l'ouest du pays. Au littoral, les valeurs resteront légèrement positives. Les gelées au sol seront généralisées et des plaques de givre ou de verglas pourront se former. En Ardenne, il y aura aussi un risque de brouillard givrant.

Jeudi, il fera sec sur la plupart des régions. Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux avec des maxima compris entre -2 et 2 degrés.