Deux Verviétois lancent des soirées sur les 7 péchés capitaux

Loïc Manguette

L’envie, l’orgueil, la gourmandise, l’avarice, la paresse, la luxure et la colère. Les 7 péchés capitaux, mais également le thème de sept nouvelles soirées qui se tiendront à Verviers en 2017 et 2018. À la tête de cette nouvelle organisation, Alexandra Dimacas et Anderson Massikila, deux jeunes d’origine verviétoise, fiers de leur ville et décidés à la faire bouger.