Rallye: les Legend Boucles, avec Thierry Neuville, feront escale à la Cascade de Coo

L’édition 2017 des Legend Boucles verra un duel, les 18 et 19 févriers prochains, entre les deux seuls vainqueurs belges en WRC, François Duval, triple lauréat l’épreuve, et le vice-champion du monde en titre Thierry Neuville, a annoncé l’organisation lors de la présentation du rallye, mardi, à Bastogne.

La ville de la province de Luxembourg accueillera l’événement pour la troisième fois depuis que l’organisation a décidé de quitter le « berceau » de Spa en 2015. 308 équipages seront engagés, dont près de 200 dans la catégorie Classic. En additionnant pilotes et copilotes, treize anciens lauréats des Boucles se présenteront au départ de cette édition 2017 (59e des Boucles et 12ème en Legend). Et parmi les habitués des Legend Boucles, on retrouvera aussi l’ancien Premier ministre et actuel eurodéputé Guy Verhofstadt qui en sera à sa troisième participation. Il sera au volant d’une Lancia Beta Coupé.

Regroupement ou halte à la Cascade de Coo

Le parcours ne sera pas dévoilé avant le vendredi 17 février. À l’heure actuelle, l’organisation précise que les concurrents s’élanceront, le samedi 18 février à 7h50, pour douze spéciales pour un total de 111 km. Il y aura des regroupements ou haltes sur la place de Saint-Hubert, à l’Euro Space Center de Transinne, à la Cascade de Coo et à Bastogne.

Le dimanche, six spéciales forestières, entièrement ou partiellement sur terre, seront au menu pour un total de 79,5 km avec un départ à 7h30. Lors cette deuxième étape, les voitures feront escale à Bertrix, Saint-Hubert et Bertogne avant de revenir à Bastogne. Concernant le trajet, l’association de défense de la nature « Le Réseau de la Forêt » s’est inquiétée du passage en zone Natura 2000. L’organisation des Legend Boucles précise, de son côté, avoir fait en sorte de limiter au maximum les nuisances éventuelles en étudiant le parcours ou en interdisant des portions de forêt au public.