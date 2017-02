Le bourgmestre d'Aywaille vit avec 20 chats: Dodrimont nous ouvre les portes de sa ménagerie!

M.SP.

Un leader MR qui vit avec 20 chats, 8 ânes et 3 poneys : c’est plutôt insolite. C’est pourtant la vie de Philipe Dodrimont, bourgmestre d’Aywaille et président du MR de l’arrondissement de Liège. Sa passion et celle de son épouse : recueillir des animaux. Du coup, Philippe et Pascale, 53 ans l’un et l’autre, ne partent plus en vacances. Photos et témoignage insolite sur notre édition digitale liege.lameuse.be