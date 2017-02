Marche : la mission des Lanciers annulée, des centaines de milliers d'euros gaspillés pour rien !

Sylvain Cotman

Entre deux missions de sécurisation du territoire dans les rues ou les aéroports du pays, les militaires du bataillon de Lanciers du camp à Marche devaient partir deux semaines en exercice en Allemagne. Une grosse manœuvre programmée depuis plusieurs mois et annulée la veille du départ des troupes. Et ce, à cause d’un souci interne au niveau de la médecine du travail. Une annulation pure et simple entraînant plusieurs centaines de milliers d’euros de perte. Une première !