Arlon : la Ville relance la procédure d'expropriation rue Paul Reuter

Syl.C.

Après avoir été déboutée en justice suite à la demande d’expropriation de garages de la rue Paul Reuter, la Ville d’Arlon s’apprête à relancer la procédure avec un dossier mieux ficelé. Qui prouve l’utilité publique et l’urgence. Une demande de certificat d’urbanisme vient d’être introduite. L’idée ? La création d’une rue piétonne liant les rues Paul Reuter et Saint Jean et la construction d’un bâtiment avec appartements, commerces et parking.