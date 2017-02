Arlon, Bastogne et Lierneux: les sacs PMC débarquent !

Le 6 mars 2017 démarrera à Arlon un projet test visant la collecte en porte-à-porte des déchets PMC (plastiques, emballages métalliques, cartons). Puis à Bastogne et Lierneux. Le mot d’ordre ? Plus de simplicité et d’accessibilité pour tous.

À partir de début mars, les déchets en plastique (bouteilles et flacons), les emballages métalliques (cannettes, boîtes de conserve, aérosols, plats et barquettes en aluminium, couvercles et bouchons métalliques) et les cartons à boissons pourront être emballés et collectés en bordure de voirie dans un seul et même sac bleu. Une véritable aubaine pour les personnes ne possédant pas de moyen de locomotion pour se rendre dans un parc à containers.

