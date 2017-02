15 millions d'aide pour sauver Ste-Croix

Rédaction en ligne

Ils n’étaient plus qu’une poignée à y croire et à batailler pour que l’on sauve la collégiale Ste-Croix de la ruine. Ils ont eu raison. Ce mardi, les ministres Prevot et Marcourt ont annoncé que la Région avait débloqué un financement de 15 millions d’euros pour des travaux qui vont rendre à ce bâtiment sa splendeur perdue.