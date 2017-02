Pas encore de réouverture annoncée pour la rue de Tilff à Angleur

La patience est plus que jamais de mise pour les automobilistes qui empruntent régulièrement la rue de Tilff, à Angleur, et qui sont confrontés quotidiennement à des embouteillages peu après le pont d’Embourg.

Depuis maintenant plus de deux semaines, une bande de circulation a en effet été soustraite au trafic, suite à un éboulement survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier. Et la circulation ne pourra évidemment revenir à la normale qu’une fois les travaux nécessaires effectués. Le souci ? Impossible de dire actuellement quand ils pourront être terminés…

« Nous travaillons de concert avec Infrabel et le SPW, explique-t-on à la CILE. Nous essayons de faire au plus vite, mais nous sommes tributaires des conditions météo. Et elles ne sont pas bonnes pour l’instant. »

Cet éboulement avait en effet été causé par la rupture d’une canalisation d’eau, qui avait entraîné la chute de terres sur les voies de chemin de fer situées en contrebas. le trafic ferroviaire avait donc été paralysé une partie de la journée, le temps de déblayer les voies. Mais la situation était nettement plus compliquée pour la circulation automobile. La canalisation rompue se trouvait en effet sous la chaussée. Et devait donc être réparée…

« Ça, c’est fait, continue-t-on à la CILE. Mais maintenant, il faut refaire la route. ce qui nous retarde, c’est la finalisation du chantier, parce qu’on veut une remise en état définitive, pour ne pas devoir tout refaire dans quelque temps. »

Or, pour réasphalter la chaussée, il faut une météo clémente. Ce qui n’est pas le cas actuellement.

« Il nous est donc impossible actuellement de donner une date pour la fin du chantier. Tout dépendra de la météo… »