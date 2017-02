Mort du petit Yanis, 5 ans, tué à cause d'un pipi: "Tout a changé pour sa mère quand elle a rencontré son nouveau compagnon"

Les circonstances du décès du petit Yanis se précisaient lundi en fin de journée, où se poursuivaient les auditions des deux adultes dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Omer. D’abord sur l’origine du drame: «Il s’agit d’une sanction-punition, consistant à faire courir l’enfant dehors, en pleine nuit, parce qu’il avait» uriné au lit (phénomène d’énurésie), a déclaré à l’AFP le procureur de Saint-Omer, Patrick Leleu.

L’enfant a ainsi «été contraint de courir sur une distance de plusieurs kilomètres le long du canal La Lys» et il a chuté «à deux reprises au moins», a précisé le parquet, qui indique que Yanis était «vêtu d’une simple culotte humide à l’arrivée des secours».

Ensuite sur les causes de la mort: l’autopsie pratiquée lundi après-midi a révélé qu’elle était imputable à un traumatisme crânien dû à des violences volontaires. C’est le beau-père de l’enfant qui a mis en pratique cette punition en le suivant dans sa course, probablement à vélo. De source judiciaire, la mère est restée plutôt en retrait lors des premières auditions.

Le corps du garçonnet a été découvert vers 02H30 par les pompiers près d’un chemin de halage d’un canal, à une dizaine de minutes en voiture du centre-ville de cette commune d’environ 10.000 habitants à 20 km au sud de Saint-Omer. C’est dans ce secteur que vivait le beau-père, dans un cabanon situé à 200 m du canal, la mère habitant en centre-ville. Le couple y venait régulièrement le week-end.

Le beau-père lui-même a alerté les secours, «signalant que l’enfant a été découvert inconscient» selon les gendarmes. Il leur explique alors «qu’il était sujet à des crises d’énurésie (...) et que suite à un nouvel épisode d’énurésie, il l’aurait sanctionné en lui demandant d’aller dehors et lui aurait ordonné de faire des tours (...) en courant».

L’hypothèse de violences habituelles

Au vu des résultats de l’autopsie, les faits reprochés aux mis en cause ont été requalifiés en «homicide volontaire sur mineur de quinze ans». Ils avaient été placés en garde des vue des chefs de «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner». Selon La Voix du Nord, « l’enfant aurait été retrouvé avec le nez cassé, ainsi qu’un traumatisme au niveau de la tête ».

Les causes de la mort restent à éclaircir. Mais «la question de violences habituelles est posée au vu des premières constatations», selon le parquet de Saint-Omer, qui se dessaisira mardi matin de l’enquête au profit du parquet de Boulogne-sur-mer au regard de la nature criminelle des faits.

La mère, 23 ans et le beau-père, 30 ans, tous deux sans emploi, étaient en couple depuis août 2015, sans autre enfant. Ils n’étaient pas connu des services sociaux de la ville et «nous sommes en train de vérifier ce qu’il en est du côté des services du département», a dit à l’AFP Jean-Claude Dissaux, maire d’Aire-sur-la-Lys.

Un tournant

« C’était une jeune femme bien », a expliqué l’employé de la mère à nos confrères de La Voix du Nord. « Elle pouvait réussir, et avait toutes les qualités pour mener à bien son projet, devenir auxiliaire de vie ». Selon lui, c’est rencontrer son nouveau petit ami qui aurait changé à la situation familiale: « Tout a changé pour elle quand elle a rencontré son nouveau compagnon. Elle n’a pas souhaité renouveler son contrat. Nous lui avions alors signalé que c’était un grand gâchis. »

Le beau-père en question dégageait également une impression positive, selon son employeur : « Il a passé un an chez nous. Il donnait l’image d’être quelqu’un de sérieux, qui pouvait réussir. On ne pouvait absolument pas soupçonner ce qui s’est passé ». Mais là aussi, la situation a changé du jour au lendemain, et l’entreprise a été obligée le virer : « Il avait été promu chef de ligne, mais il était de plus en plus souvent absent pour des raisons injustifiées. Nous avons donc mis fin à son contrat. »