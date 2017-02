Luxembourg : Green Day sera à la Rockhal le 12 juin

Billy Joe et sa bande.

Green Day fête ses 30 ans cette année avec une tournée mondiale. Les Américains, qui comptent une kyrielle de tubes à leur actif, ont vendu plus de 75 millions d'albums à travers le monde et jouent partout à guichets fermés. Les fans se réjouissent déjà de retrouver en live des morceaux comme « Basket Case » ou « Boulevard Of Broken Dreams ». Tickets en vente vendredi.