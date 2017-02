Donald Trump attaque encore le New York Times après un article sur sa nouvelle vie de président: "Non, il ne porte pas de peignoir", assure son porte-parole

Intitulé « Trump et son équipe repensent leur stratégie après des débuts difficiles », l’article du quotidien mêle analyse des deux premières semaines de Donald Trump au pouvoir avec une description de sa vie quotidienne à la Maison Blanche.

« Le NYT écrit absolument de la fiction à mon sujet. Ils ont tort depuis deux ans, et maintenant ils montent de toutes pièces des nouvelles et des sources ! », a réagi le président américain sur Twitter.

The failing @nytimes was forced to apologize to its subscribers for the poor reporting it did on my election win. Now they are worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 février 2017

Soulignant qu’il est « presque toujours seul », sa femme Melania et son fils Barron étant restés à New York, le quotidien raconte que le président septuagénaire se retire généralement vers 18H30 dans les étages de la célèbre résidence.

« Lorsque M. Trump ne regarde pas la télévision en peignoir ou qu’il ne téléphone pas à d’anciens membres de son équipe de campagne, il part parfois explorer les recoins inconnus de sa nouvelle maison », relate le quotidien.

« Cette histoire est truffée de tellement d’erreurs qu’ils doivent des excuses au président », a réagi Sean Spicer, porte-parole de M. Trump, dénonçant « des erreurs factuelles flagrantes ».

« C’est la définition même de la fausse information. Commencez dès le début : je ne crois que le président possède un peignoir et il est clair qu’il n’en porte pas », a-t-il poursuivi à bord de l’avion présidentiel Air Force Once, de retour de Floride.

« Du début à la fin, ce sont des histoires qui n’existent pas. Ce n’est tout simplement pas un portrait exact de ce qui se passe », a-t-il insisté.