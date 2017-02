60 partenaires s'engagent pour le bassin de la Vesdre

Belga

Des pouvoirs publics, organismes et associations, soit une soixantaine de partenaires du Contrat de Rivière Vesdre, ont signé lundi le protocole d’accord 2017-2019 visant à mener diverses actions dans le sous-bassin hydrographique de la Vesdre. Ce protocole contient quelque 520 actions visant à restaurer, protéger et valoriser la qualité des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eaux du bassin, a indiqué lundi Jean-Marie Legros, président du Contrat de Rivière Vesdre.