Liège: reconstitution de l'agression de Mathis

Ce soir, aux alentours de 18h30, un important dispositif policier a pris place sur le boulevard de la Sauvenière à Liège. Et pour cause, les enquêteurs de la police judiciaire de Liège étaient occupés à réaliser la reconstitution de l’agression du jeune Mathys survenue le 8 septembre dernier.

Rappelez-vous, Mathis Pondant (18 ans), originaire de Bastogne, était à Liège pour suivre un cursus scolaire. La nuit du 7 au 8 septembre 2016, deux petits jours après son arrivée en Cité ardente, il avait été sauvagement agressé par cinq personnes dans le « Carré ».

Une première agression avait eu lieu à l’intérieur du « Carré », cinq individus avaient porté plusieurs coups au jeune bastognard. Cette agression s’était prolongée, quelques instants plus tard, sur le boulevard de la Sauvenière où les cinq agresseurs avaient retrouvé Mathis qui tentait de fuir. Il avait été littéralement roué de coups et ensuite projeté sur la chaussée où une voiture lui avait roulé dessus. Mathis était arrivé à l’hôpital dans un état critique, sa hanche était fracturée et il était resté dans le coma durant plusieurs jours.

Ce sont cette série de faits que les enquêteurs tentaient d’éclaircir ce soir, un important dispositif a été mis en place. Une vingtaine de policiers sont présents sur les lieux avec l’appui de la protection civile. Le boulevard a été fermé et la circulation est déviée sur la voie réservée aux bus et taxis. Quatre auteurs de l’agression étaient présents ainsi que plusieurs témoins de la scène. Quant au jeune Mathis, il n’était pas présent sur les lieux.