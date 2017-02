The Voice : les Luxembourgeois tentent leur chance !

Tamara chante dans le groupe « An Island For The Turtles ».

A 23 ans, passionnée de musique, Tamara Legrand d’Athus a finalement sauté le pas : pourquoi pas The Voice ? Trois ans d’études d’éducatrice spécialisée ne la prédestinaient pas à ce genre d’aventure. Heureusement, dans la vie, rien n’est figé ! Un premier cours de guitare à 17 ans et puis 6 ans de chant. Des ateliers, des soirées de fin d’année pour montrer ce qu’on sait faire. Tamara fait ses classes. Il y a deux ans, elle rejoint un groupe « An Island For The Turtles ». Avec trois comparses sur scène, elle assure au chant. C’est qu’elle groove, la Tamara !

