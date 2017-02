Parking sauvage au parc de la Boverie

À juste titre, les Liégeois sont très fiers de leur musée et du parc de la Boverie rénovés l’an dernier. Alors quand on ne les respecte pas, cela réagit fort, évidemment !

Ce dimanche après-midi, des dizaines de voitures avaient franchi le passage interdit, le long du musée et menant à l’Union Nautique, pour trouver une place pour se garer.

Il s’agissait pour l’immense majorité de visiteurs de l’exposition « 21 rue la Boétie » consacrée à la vie et l’œuvre de Paul Rosenberg, le grand-père d’Anne Sinclair. Ils n’avaient pas trouvé d’emplacements pour se garer et ils n’ont donc pas hésité à braver les panneaux d’interdiction pour se garer dans le parc, parfois même sur la pelouse…

3.000 entrées dimanche

« Hier, nous avons atteint un record de fréquentation pour une seule journée, explique Chloé Baufayt, la responsable du musée de la Boverie. On a presqu’atteint les 3.000 entrées ! »

C’est très bien, mais il n’empêche : ce n’est pas une raison pour se garer n’importe où !

« Le problème remonte déjà à plusieurs semaines, reprend-elle. On s’est aperçu que les poteaux qui empêchaient l’accès à l’arrière du musée avaient été endommagés. On a donc décidé de commander un nouveau système de plots relevables et commandés uniquement depuis le musée ou l’Union nautique. Lorsqu’un véhicule se présente, il sonne et on lui ouvre ou pas. »

Le problème, c’est qu’il s’agit d’une commande publique et que le cheminement administratif d’un tel dossier met beaucoup de temps à se parcourir.

Du coup, tous les dimanches en tout cas, on voit des véhicules se garer dans le parc.

« Un moment, on a aussi placé des barrières Nadar en attendant que le nouveau système soit mis en place. Mais elles ont disparu. »

Au moins jusqu’au dimanche 19 février, date de clôture de l’exposition actuelle, il va donc falloir trouver un autre système pour éviter que ce beau parc ne soit abîmé.

Cette histoire fait évidemment penser à celle survenue en octobre dernier lors des premiers week-ends de la foire d’octobre. Là aussi, des automobilistes sans scrupule s’étaient garés sur les pelouses des nouveaux quais de Meuse. La police de Liège avait été prompte à réagir.