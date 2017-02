La plainte oubliée du cdH contre la «Médecine pour le Peuple»

Luc Gochel

Il n’y a jamais eu de plainte contre Médecine Pour le peuple auprès de l’Ordre des médecins ! » A l’heure où on parle beaucoup des liens étroits entre le PTB et certaines maisons médicales, cette phrase du docteur Sofie Merckx, la porte-parole de ces dernières, a eu le don de rappeler des souvenirs à André Namotte, l’échevin cdH de Herstal et à Norbert Weytjens, son chef de groupe. En effet, ces derniers se souviennent fort bien qu’en 2012, ils ont déposé une plainte en bonne et due forme auprès de l’Ordre des Médecins de Liège contre les accointances qui existent entre la Médecine pour le Peuple et le PTB.