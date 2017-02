De nouveaux numéros au CHR de la Citadelle

Depuis ce lundi, tous les numéros de téléphone du CHR de la Citadelle de Liège changent et adoptent une forme unique. « Jusqu’à présent, les numéros de téléphone de l’institution commençaient par pas moins de 8 préfixes différents comme 225, 230, 248, etc et ce sans aucune logique de localisation. Tous les numéros commencent désormais par 321, derrière le préfixe local 04 », explique Benoît Degotte, directeur informatique du CHR. L’hôpital a acquis 10.000 numéros, allant de 04/321 00.00 à 04/321 99.99. Tous les numéros commençant par 04/321 sont affectés au CHR Liège. Il vous suffira ainsi de composer le 04/321 avant chaque extension. La suite du numéro restant identique. Par exemple, pour contacter le service des rendez-vous, appelez le 04/321.60.70 au lieu du 04/225.60.70. Quant au numéro général de l’hôpital, il devient le 04/ 321.61.11. Seul le numéro de fax général (04/226.47.47) reste inchangé. À noter que les anciens numéros resteront actifs jusqu’au 30 juin.