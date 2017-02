Beer Lovers' a ouvert à Visé

Après le succès des trois premiers magasins BeerLovers’, un quatrième vient tout juste d’ouvrir ses portes à Visé. En effet, l’enseigne a décidé de s’installer rue Haute.

Comme son nom l’indique, le BeerLovers’ Shop est un magasin dans lequel vous pouvez déguster de nombreuses bières. Une aubaine pour les amateurs qui auront le choix entre environ 500 bières différentes. La majorité étant des bières artisanales belges mais aussi quelques bières étrangères. Noé Leboutte, gérant du magasin de Liège, explique : « C’est un marché qui se développe. Les gens ont de plus en plus d’intérêt pour les bières artisanales. Ils cherchent à se procurer des produits du terroir. La plupart de nos bières viennent de microbrasseries et donc de petits artisans. Et on goûte tout de suite la différence puisqu’elles contiennent beaucoup plus des goûts et d’arômes que les bières industrielles. » Et la star de Visé sera la bière de Warsage Triple, une bière blonde brassée avec du malt pâle, caractérisée par des arômes de houblon et une amertume prononcée.