Amédeo Troiano affirme qu'il est innocent et qu'il n'a pas tué le couple de banquiers de Visé

Le président Philippe Gorlé a procédé lundi après-midi à l’interrogatoire d’Amédeo Troiano, accusé de triple homicide, sur un couple de banquiers de Visé et leur filleul âgé de 9 ans. L’accusé a précisé qu’il est innocent mais il a refusé d’entrer plus loin dans les explications. Il a soutenu qu’il n’est pas en état, psychologiquement, de répondre à un interrogatoire.

Amédéo Troiano dans le box et son acocat Maître Zévenne.

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir commis les assassinats de Benoît Philippens (36 ans), de son épouse Carol Haid (38 ans) et du filleul de cette dernière Esteban Counet (9 ans). Ce couple de banquier et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 vers 22h20 alors qu’ils se trouvaient dans l’allée de leur villa située rue de Berneau à Visé.

Amédeo Troiano a tenu à préciser en début d’interrogatoire qu’il est étranger aux faits qui lui sont reprochés. «Je suis innocent. Les enquêteurs ont pris une mauvaise piste depuis deux ans et demi. Je suis détruit psychologiquement. Je n’ai pas tué ces personnes. Jamais de ma vie je ne ferai du mal à qui que ce soit. Je ne suis pas bien. Je ne vais plus pouvoir parler», a-t-il précisé.

Le président Philippe Gorlé a tenté de convaincre l’accusé de se soumettre à l’interrogatoire. Il a même proposé de faire examiner l’accusé par un médecin légiste afin de déterminer s’il est réellement malade. Mais Amédeo a refusé d’en dire plus. «J’ai du mal à supporter d’être accusé d’un triple homicide et d’être enfermé dans une cage à poules. J’ai perdu toute confiance en la justice. Je ne veux pas parler. Je m’expliquerai plus tard au cours du procès, peut-être, mais je ne sais pas quand», a-t-il ajouté.

La défense a par ailleurs annoncé les convocations de plusieurs conseillers techniques pour contrer les différents rapports des experts désignés par la justice.

Faute de témoins convoqués ce lundi, les débats ont été ajournés et reportés à mardi matin. La cour procèdera à l’audition des premiers témoins directs des faits.

Découvrez tous les détails de cette affaire et le live de cette journée de lundi sur notre nouvelle édition digitale en cliquant ici