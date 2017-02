AS Eupen: deux journées de travail pour la nouvelle pelouse

La pelouse eupenoise avait beaucoup souffert ces dernières semaines : chutes de neige, gel, pluie abondante, matchs à domicile contre Genk, le Standard, Zulte Waregem et Waasland-Beveren en l’espace de deux semaines à peine.

Tant et si bien qu’il était temps de la changer. Un travail qui a été entamé ce lundi, les nouveaux rouleaux de gazon étant arrivés.

(crédit des photos : KAS Eupen)

Le club a communiqué ce lundi en fin d’après-midi à propos de ce changement de pelouse devenu bien nécessaire. « Depuis le début de la semaine, le stade du Kehrweg est le lieu d’une activité intense : le renouvellement complet de la pelouse. Les spectateurs présents aux dernières rencontres à domicile l’auront bien remarqué : la pelouse était en mauvais état depuis quelques semaines », peut-on lire dans le communiqué.

« La pelouse était complètement usée après 3 ans et demi et elle était incapable de se régénérer naturellement. La densité herbeuse était faible et la tonte régulière devenait futile. La réduction de la densité du sol et le mauvais état général de la surface de jeu ne permettaient plus aux joueurs de trouver la stabilité requise pour pratiquer leur sport », expliquait l’architecte paysagiste Heinz Winters, le chef de projet du renouvellement de la pelouse au stade.

« La mise en place d’une nouvelle surface de jeu devenait de ce fait incontournable ; le renouvellement avait été initialement prévu à la trêve hivernale, mais le gel, les masses de neige et la fréquence des rencontres à domicile ont entraîné le report de ces travaux au 6 février », poursuit le club.

Main dans la main avec les « Greenkeepers » de l’AS Eupen

« La première phase du travail – l’enlèvement de la couche herbeuse et l’égalisation de la sous-couche de terre – a été prise en charge par les spécialistes de l’entreprise de jardinage Peiffer de Willich. S’ensuivra le placement des bandes de gazon (3 à 4 cm d’épaisseur) à l’aide de grosses machines dérouleuses. Durée prévue de cette opération spectaculaire : 2 journées de travail. À l’issue de cette phase de placement et de stabilisation, l’équipe des greenkeepers de l’AS Eupen entrera en action pour assurer une aération mécanique de la nouvelle surface, la dispersion d’engrais et le marquage des lignes. Le renouvellement de la surface de jeu se fera de ce fait en parfaite transition entre la firme Peiffer et l’équipe des « mains vertes » de l’AS Eupen composée de Jürgen Brüll, Tobias Winters et Kevin Corda. »

Peiffer, leader du marché et fournisseur de clubs du top

« L’entreprise Peiffer déroulera au total 7200 m² de pelouse préparée en site propre au stade du Kehrweg. Sa réputation dépasse largement les frontières régionales puisqu’elle a déjà assuré le remplacement des pelouses du stade olympique de Berlin, du Borussia Park de Mönchengladbach, du stade Bernabeu de Madrid et du Hampdon Park de Glasgow. »