Arlon: les frères Rochus au service de Garisart

Il y a quatre ans, Garisart comptait 220 affiliés. Aujourd’hui, le club de tennis arlonais en compte 917 et a l’intention de célébrer l’arrivée de son 1000 e membre avant la fin de l’été. Un objectif représentatif de la motivation et des ambitions d’un club qui se développe et se professionnalise à vitesse grand V. Pour encadrer ces joueurs, pas moins de 16 professeurs se relaient et parmi ceux-ci, Olivier Rochus. L’ancien 24 e joueur mondial est en effet le parrain de l’académie de Garisart depuis l’année passée et compte s’investir davantage dans le chef-lieu, notamment auprès de la toute nouvelle cellule pro mise en place par le club. Pour l’instant, trois joueurs composent le « Pro Team » : Hélène Scholsen (21 ans), Louis Herman (16 ans) et Yannick Vandenbulcke (25 ans). L’objectif de cette cellule, tirer le maximum des futurs grands de demain. « Le « Pro Team » a vu le jour en mai lorsqu’Hélène Scholsen est venue frapper à notre porte pour l’aider dans ses entraînements. Cette cellule fait partie intégrante de l’académie, il n’est pas question que ce soit au détriment de nos jeunes. C’est super motivant pour eux de s’entraîner aux côtés de ses jeunes pros. Ça va les pousser à travailler encore plus », explique Henri Jacquemin, le directeur de l’académie de Garisart

« C’est vraiment chouette de s’impliquer dans un club qui évolue bien et très rapidement », soulignait pour sa part Olivier Rochus. « Je vais m’impliquer encore plus dans le club en essayant de venir une fois par semaine pour donner mes conseils aux pros, les entraîner et partir en tournoi avec eux en Belgique ou aux alentours. » Un entraîneur de choix pour Garisart !

Découvrez le reportage complet ce lundi dans La Meuse Luxembourg et dans notre nouvelle édition digitale.