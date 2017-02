Olivier Renard, directeur sportif du Standard: "Plusieurs joueurs évoluent avec des Pampers"

Comme son coach, Olivier Renard a souligné le stress affiché par plusieurs joueurs liégeois pour expliquer pourquoi le Standard a livré un match « indigne », selon ses dires.

« Comme souvent, la première attaque de nos adversaires nous a fait mal. Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut baisser les bras. Si on a la chance de jouer au Standard, on doit avoir la force morale pour pouvoir porter ce maillot. Cela n’a pas été le cas. On a l’impression que quand on joue à Sclessin, il y a plusieurs joueurs qui évoluent avec des Pampers. Et ça, c’est un problème. On doit avoir la fierté de jouer pour ce club et mouiller le maillot. Même quand c’est difficile… »