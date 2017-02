Encore une semaine sous les nuages et la pluie avant le retour du froid: jusqu'à -7 degrés d'ici ce week-end!

Lundi, le ciel sera encore très nuageux. Quelques ondées pourront localement se produire, mais de manière générale le temps restera sec. L’après-midi, quelques timides éclaircies parviendront à se développer. Les maxima varieront entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 8 degrés en plaine, sous un vent faible de secteur nord devenant variable.

Mardi, la matinée commencera sous un ciel nuageux avec quelques faibles pluies sur l’extrême ouest. Au fil des heures, la perturbation concernera la majeure partie du territoire. Sur le relief, il pourra s’agir de neige fondante. Les maxima se situeront entre 2 et 6 degrés.

À partir de mercredi, nos régions seront sous l’influence progressive d’une puissante zone de haute pression centrée non loin de la mer Baltique. Mercredi sera une journée de transition : il y aura d’abord encore beaucoup de nuages ainsi que la possibilité de quelques ondées, éventuellement hivernales dans l’est. L’après-midi et le soir, on assistera à l’arrivée par le nord-est d’air froid et sec, avec des éclaircies.

Jeudi et vendredi, il fera généralement sec. Des nuages bas pourront encore être présents localement mais nous devrions bénéficier de larges éclaircies. Pour le week-end, le temps ensoleillé et froid semble se confirmer.