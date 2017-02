Le couple avait arnaqué 74.000€ au CPAS d'Ans

La maman, âgée de 40 ans, avait reçu de la part du CPAS d’Ans, depuis avril 2007, un revenu d’intégration sociale au taux « charge de famille ». Elle vivait alors avec ses cinq enfants, âgés de 7 à 17 ans. Pour le dernier de la fratrie, elle avait déclaré qu’il était le fruit d’une relation extraconjugale ; c’était indispensable pour maintenir son mensonge, puisqu’elle soutenait qu’elle vivait seule et que son époux, âgé de 38 ans, était en Turquie. En plus du revenu d’intégration sociale, le CPAS assurait la gestion du loyer et fournissait une aide pour les voyages et frais scolaires des enfants, pour lesquels elle percevait aussi les allocations familiales.

Cinq ans plus tard, en novembre 2012, une assistante sociale l’avait rencontrée afin de faire le point, comme c’était le cas annuellement, sur son dossier. Dans ce cadre, elle avait été amenée à prendre contact directement avec l’ONAFTS et c’est alors qu’elle avait remarqué que la mère de famille s’était présentée sous un faux nom. En outre, le dernier enfant était bien celui de son mari, et le mari en question n’habitait pas en Turquie mais bien à Ans, avec elle… Il travaillait sous statut d’indépendant depuis toutes ces années, en possédant son propre snack, et elle n’avait donc pas droit aux aides qu’elle avait perçues.

S’il n’est pas l’auteur direct des fausses déclarations, le mari a reconnu à l’audience qu’il était parfaitement au courant de la situation de son épouse et de ses enfants. Il a en outre, conclut le jugement qui vient d’être prononcé, bénéficié de cette situation.

Le couple doit rembourser

L’auditeur du travail avait requis une peine d’amende de 12.000 euros contre chacun des prévenus. Vu la longueur de la période infractionnelle, vu l’atteinte portée à la collectivité et l’abus qui a été fait par les prévenus de la solidarité de leurs concitoyens, c’est cette peine, assortie pour moitié d’un sursis de 3 ans, qui a été prononcée. Le couple doit en outre rembourser 73.971 euros au CPAS d’Ans, partie civile.