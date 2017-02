Zulte Waregem égalise à la 90e face à La gantoise (1-1)

Zulte Waregem et La Gantoise ont partagé l’enjeu dimanche (1-1). Les Gantois ont ouvert la marque sur penalty par Yuya Kubo (69e) et Henrik Dalsgaard a égalisé pour Waregem (90e). Au terme de cette 25e journée, Zulte reste troisème avec 47 points et les Buffalos occupent la 5e place avec 40 unités.