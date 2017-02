Athus : Yassin, un ex-détenu, raconte son parcours après la prison (vidéo)

Incarcéré dans différentes prisons de Belgique entre 1996 et 2006 pour une période totale de sept ans, celui que nous appellerons Yassin, ancien détenu de 40 ans, a accepté de témoigner et de revenir sur sa vie d’ex-truand. « Afin que d’autres ne fassent pas la même erreur ». Peu fier de son passé, il explique qu’« il y a toujours des solutions et que des portes peuvent s’ouvrir à tout moment ». La prison a été une «école » pour lui, mais « il vaut mieux l’éviter », avoue-t-il. Car «on y rentre comme une fourmi et on en ressort comme un lion.»

