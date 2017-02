Hotton : Max Dienst, candidat à Top Chef, l'affirme : «Je participe à Top Chef par provocation»

Marenne, 2 février. Détendus, souriants, père et fils nous reçoivent à la table d’hôtes qui donne sur la cuisine. Jean-Michel s’éclipse, l’œil rigolard, « je vous laisse avec la star ! ». On y va pour mettre les « pieds dans le plat ». Pendant plus de deux heures, ensemble ou séparément, ils vont se raconter, se chambrer. Sans filtre ! On est chez les Dienst, pardi ! Interview luxembourg.lameuse.be

Vous vous êtes tiré la tête pendant plusieurs années et là vous vous côtoyez, complices, à longueur de journée. Comment ça se passe ?

Jean-Michel Dienst : Effectivement, il ne m’a pas parlé durant six ans…

Max Dienst : (Il coupe son père !) Non, quatre ans ! J’étais jeune, j’ai fait des conneries. Il n’y a pas mort d’homme, on ravise son jugement.

JM : Je ne m’attendais pas à ce qu’il revienne au bercail. Il est intelligent, il l’a fait parce qu’il en a envie mais aussi parce qu’il y trouve son intérêt ! Ce n’est pas malsain. Il est content de l’échange. Je n’ai pas le dessus sur lui, parfois je fais semblant… (Rires) On gueule très peu. On a du respect l’un envers l’autre. On se repositionne l’un et l’autre quand on est trop dans l’erreur.

