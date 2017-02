Neufchâteau: le Game Of Tournay se développe et propose une belle affiche

Rédaction en ligne

Après une première édition plutôt réussie l’an dernier, le festival Game Of Tournay a décidé de remettre le couvert cette année. Le festival de Neufchâteau se déroulera cette fois non plus sur une seule journée, mais sur deux jours, les 20 et 21 mai prochains. Au programme, une affiche éclectique mais cohérente