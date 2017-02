Tintigny : les trois cimetières militaires bientôt classés à l'Unesco ?

Rédaction en ligne

Maxime Prevot, Ministre wallon du Patrimoine, a annoncé récemment qu’une série de sites funéraires et mémoriels de la Première guerre mondiale recensés en Belgique et en France font l’objet d’une demande d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Les Délégués permanents de la Belgique et de la France viennent en effet de déposer une candidature auprès du Centre du Patrimoine mondial. En province de Luxembourg, cela concerne trois cimetières de Tintigny.