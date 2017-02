Herstal: la police découvre 1300 plants de cannabis, deux personnes arrêtées

C’est un scénario digne d’un film de Hollywood qui s’est déroulé, hier soir, dans les rues de Herstal. Une patrouille de police voulait procéder à un simple contrôle d’un véhicule immatriculé au Danemark… Mais, arrivé à hauteur de la voiture suspecte, le conducteur et un passager ont pris la fuite à pied. Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues de la commune. Les deux individus sont parvenus à grimper sur les toits de plusieurs habitations, rendant la vie dure aux policiers.

À l’approche d’un hangar, deux autres personnes se sont mises précipitamment à courir, alertées par tout ce remue-ménage, elles ont été immédiatement interpellées par les forces de l’ordre. Par la suite, elles ont procédé à la fouille du bâtiment et c’est là que la découverte a été faite. Le hangar servait de planque à une importante plantation de cannabis : 1300 plants s’y trouvaient.

Les deux hommes (28 et 29 ans), interpellés à la sortie du hangar, ont été privés de liberté et un mandat d’arrêt sera délivré contre eux dans le courant de la journée. Les deux passagers du véhicule immatriculé au Danemark sont toujours en fuite et sont activement recherchés par la police.