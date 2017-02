Les 360.000 places mises en vente pour Tomorrowland ont été vendues

Le week-end dernier, une première phase de vente avait été organisée pour le public belge et pour l’étranger par la suite. Le succès avait été au rendez-vous et plus de la moitié des 360.000 tickets avaient été rapidement écoulés.

Le restant des places a été vendu à partir de ce samedi. « La vente a débuté à 17H00. À 18H00, tout était parti », a indiqué une porte-parole de l’événement. « Nous remarquons que la demande est encore plus forte que les années passées. Actuellement, il n’y a plus que quelques tickets Global Journeys (tickets incluant le transport et/ou le logement, NDLR). »

Le festival 2017 se déroulera sur deux week-ends, du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet à Boom, en province d’Anvers. Dimitri Vegas & ; Like Mike, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies et Netsky font partie des têtes d’affiche.