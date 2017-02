Les dinosaures débarquent à Liège

Celle-ci regroupe plus de 20 espèces de dinosaures différentes, dont certaines sont robotisées, comme le célèbre et féroce tyrannosaure. L’occasion pour de nombreux curieux de venir découvrir les premiers animaux qui ont vécu sur notre planète, dans un monde qui a disparu il y a plus de 165 millions d’années. Au programme, des maquettes, des panneaux explicatifs et deux petits documentaires retraçant la vie de ces animaux, qui permettront aux petits comme aux grands d’en connaître davantage sur ces créatures disparues.

La visite est fixée au prix de 6 € pour les enfants et 8 € pour les adultes.