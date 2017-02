Nasser Azzouzi, un djihadiste verviétois de 25 ans, condamné à cinq ans de prison à Liège

L’individu est notamment connu pour ses contacts avec Lotfi Aoumeur, un terroriste qui s’est fait exploser en Irak, et Tarik Jadaoun, qui avait revendiqué les attentats de Bruxelles dans une vidéo attribuée au groupe djihadiste État islamique. Ce sont ses parents qui avaient signalé sa disparition. Le 10 août 2014, il avait prétexté un voyage de deux jours à Disneyland Paris pour quitter son domicile. Le jeune homme avait ensuite été signalé en Syrie.

L’enquête avait démontré que depuis 2012, Nasser Azzouzi s’était intéressé aux philosophies de « Sharia 4Belgium », qu’il avait changé d’apparence et qu’il avait été endoctriné via les réseaux sociaux. Il avait participé aux activités d’un groupe terroriste chargé d’envoyer des djihadistes à destination des territoires syriens et irakiens.

Nasser Azzouzi avait été contrôlé en compagnie de Lotfi Aoumeur, un Verviétois qui avait menacé la Belgique et se serait fait exploser en Irak. En juin 2014, il avait effectué une réservation pour un vol vers la Roumanie en compagnie de Tarik Jadaoun, l’individu qui avait revendiqué les attentats de Bruxelles et qui est présenté comme un « nouveau Abaaoud ».

Étudiant en chimie, non-désœuvré, Nasser Azzouzi est fasciné par les activités du groupe terroriste État islamique. Il a fréquenté une mosquée somalienne de Verviers. Il a été repéré en Syrie et en Irak, grâce à l’analyse téléphonique réalisée sur son numéro de GSM suédois. La téléphonie le montre aussi en contact avec des terroristes réputés.