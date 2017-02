Ans/Saint-Nicolas: il tabasse sa grand-mère de 85 ans

Toxicomane de longue date, le jeune de 35 ans vivait chez sa grand-mère. Hier soir, une violente dispute aurait éclaté avec cette dernière, il aurait réclamé de l’argent à la vieille dame. Après un refus, il a porté plusieurs coups à la dame de 85 ans. La police de la zone Ans-Saint-Nicolas est intervenue au domicile de la dame et une fois sur place, l’individu aurait refusé d’obtempérer et aurait porté des coups aux représentants des forces de l’ordre. L’homme, bien connu des services de police, a été privé de liberté et déféré au Parquet de Liège.

La vieille dame, quant à elle, a été transportée à l’hôpital pour subir plusieurs examens. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger et elle ne souffrirait pas de graves séquelles, si ce n’est moraux.