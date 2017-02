La vague de voitures incendiées à Verviers se poursuit, avec trois véhicules ravagés de plus

A.F.

Et trois de plus ! La vague de voitures incendiées continue à Verviers. Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers de Verviers sont intervenus pour un feu de voiture rue Renkin à 1h20. Les flammes étaient telles que le sinistre s’est propagé à une seconde voiture. Une heure plus tard, soit vers 2h20, les pompiers ont été appelés pour un autre feu de voiture, rue Xhavée cette fois.