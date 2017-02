D3 amateurs: les infos des 5 clubs luxembourgeois pour ce week-end

Retrouvez les présentations complète dans notre nouvelle édition digitale.

Aische – Mormont (samedi, 20h)

Aische : Prévot, Vandenkerckhove, Ghaddari, Collignon, Detienne, Van Dessel, Catinus, Marrazza, Martinez, Baudoin, Delooz, Piret (?), Dury, Di Giugno, Dury, Lefèvre.

>Severino et Michels sont suspendus pour la venue de Mormont. Le second gardien Sacré est en vacances et sera remplacé par le U19, Thomas Vandenkerckhove. Daout (privé) manquera également la rencontre. Muzembo est toujours pris par son boulot. Piret (entorse) se testera avant le match. Dury et Lefèvre, tous les deux malades, devraient être opérationnels.

Mormont : Descamps, F. Lejeune, Crèvecoeur, P. Lejeune, Jardez (?), Vieira, Prévot, Gueye, Dardenne (?), Doutreloup, Clemens, Cutrona, Volvert, Hébette, Burton, Matafadi, Godelaine.

> Jalhay et Mahin (blessé également) sont suspendus. Jardez est incertain, tout comme Dardenne (coup de jambon à l’entraînement). Goldstein et Boujjia ne sont pas repris. A noter que le jeune Sacha Linchet, un défenseur central qui évoluait chez les jeunes à Virton, jouera à Mormont la saison prochaine. Les deux clubs doivent se mettre d’accord sur la durée du contrat.

Arbitres : M. Hilgers, A. Dudant, S. Longin.

Longlier – Richelle (dimanche, 15h)

Longlier : Labranche, Devillet, Blaise, Renauld, Gruslin, B. Freid, Gérard, Lejeune, Raguet, Bossicart, Bigonville, Tibor, Kudimbana, Gomrée, Evrard.

>Greg Girs et Kevin Huberty poursuivent leur longue revalidation. Jérémy Bolle n’a pas encore repris les entraînements. Tom Roland est désormais « zèbre carolo ». Timothée Freid aux sports d’hiver ces derniers jours, n’est pas repris.

Richelle : Gerard, Duysens, Deghaye, Mignon, Leroy, Lachambre, Parreira, Laruelle, Spano, Teumdie, Castela, Perseo, Niro, Wangermez, Bisconti.

>Massau (entorse) et Hansen (péroné) sont toujours absents. Hoho et Lecluse iront jouer avec la P2.

Arbitres : F. Letihon, Q. Lesceux, D. Orban.

Warnant – Durbuy (dimanche, 15h)

Warnant : Telemans, Peeters, Gray, Klein, Moureaux, Pirotte, Simon, Verlaine, Eyckmans, Praillet, Ranson, Vandebosch, Henrot, Soumahoro, Busarello, Vanstechelman.

> Petit est suspendu, De Vierman ne revient que samedi des sports d’hiver et Dessart soigne son élongation. Par ailleurs, le club est sans nouvelle de Rentmeister. Cambresy et Derwael sont convoqués pour aller jouer avec la P3.

Durbuy : Genchi, Bosman, Colin, Sarr, Milosevic, Prieto, Guillaume, Lubulu, Jérosme, Kita, Ghafghaf, Houbart, Duthoo, Marchal, Tapsoba, Vuza, Timité.

> Wanderson Da Silva purgera son match de suspension ce week-end. Frédéric Lebe, toujours en délicatesse avec son mollet, sera laissé au repos. Johan Ancia, quant à lui, est toujours aux sports d’hiver.

Arbitres : V. Rozet, J. Mary, H. El Galai.

Herstal – Bertrix (dimanche, 15h)

Herstal : Derbaudrenghien, Adam, Campolini, Delbrassine, Tellatin, Yema Shongo, Lovinfosse, Ventura, De Brouwer, Crasset, Garufo, Kanangila, Bangoura, Faysal, Choukri (?).

> Seul Choukri est incertain pour son grand retour à la compétition. Salamone est en Italie pour accompagner son ami Martin Remacle dans le cadre de son transfert au Torino. Pas question pour lui de rentrer en ligne de compte avant son retour aux entraînements.

Bertrix : Wauthy, Istace, Mao, Lion, Vandermaelen, Warlomont, T. Lefort, R. Lefort, Dasnoy, Lambert, Roset, Benbournane, Akan, Muric, Renard.

>Dans un noyau pas très étoffé deux pions importants feront l’impasse pour cause de suspension à savoir Thibaut Denoncin et Jérôme Nollevaux.

Arbitres : M-A Rojas, F. Touijri, L. Presburgo.

Verlaine – Arlon (dimanche, 15h)

Verlaine : Racz, Ouchan, Adrovic, Lo Monte, J. Doverin, Clemente, Thiry, Barry, Bola, Wéra, Jamar de Bolsée, Velegan, Jamart, Guilmi, Petitjean, Firquet.

> S’il n’y a aucun Taureau suspendu, Marc Segatto doit tout de même se passer des services de nombreux joueurs de son noyau. Henry (fracture de fatigue) et Hubeaux (malléole) jettent l’éponge sur blessure, Gallina est en Chine pour 15 jours, Martin a décidé d’arrêter. Quant à Florian Doverin et Steve Heudens, ils ne sont momentanément plus disponibles. Le choix du coach a donc été vite effectué.

FCJLA : Dargenton, Boulahfari, Closse, Coso, Demelenne, Di Felice, Grégoire, Merino, N’Diaye, Njia (?), Nospel, Suray, Alexandre (?), Cachbach, Gonzalez.

>Peu assidu aux entraînements, Baptiste Warin n’est pas repris. Yann Njia (contracture) et Bastien Alexandre sont incertains. Mustapha Cheriak est suspendu.

Arbitres : F. Krack, T. Holvoet, V. Villez.