Arlon: le magasin Mi-Orge Mi-Houblon classé dans le top 5 des «Best Bottle Shop» du pays

Rédaction en ligne

Pour la 6ème année consécutive, le magasin arlonais Mi-Orge Mi-Houblon est classé dans le top 5 des «Best Bottle Shop of Belgium». C’est le seul représentant Wallon. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la bière créée par Christophe Gillard (le gérant du magasin) et son ami Jean Le Chocolatier (Habay), la JeanChris Nomad, a remporté le prix de Meilleure bière Française pour 2016.