Le drapeau européen sur les maillots nationaux: les Belges favorables, les Britanniques crient au scandale

Le 5 décembre dernier, 24 membres de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Union européenne (sur 25 présents) votaient pour une proposition de résolution intitulée : « Sur une approche intégrée de la politique des sports : bonne gouvernance, accessibilité et intégrité ».

Le but est d’assainir le monde du sport en évitant toutes les dérives, notamment les magouilles lors des désignations des villes accueillant de grands événements. Dans les 80 points que compte cette proposition, le 77 e paraît anecdotique mais il est symbolique. Il dit ceci : « On encourage les comités olympiques et les fédérations sportives nationales des États membres à adopter et à utiliser le drapeau et le symbole de l’Union européenne ainsi que les drapeaux et les symboles nationaux à l’occasion d’événements sportifs internationaux ».

