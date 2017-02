Un Stavelotain risque 10 ans pour ce qu'il a fait à sa compagne

Les faits se déroulent en plusieurs scènes sur deux jours de temps en mai dernier, au cours d’une crise de jalousie du prévenu provoquée par des sms reçus par sa compagne.

Il lui a tailladé le corps et lancé un marteau à la figure

À plusieurs reprises, il l’a rossée à coups de poings et de pieds, l’a tailladée sur tout le corps et au visage avec un couteau qu’il lui a mis sur la gorge, il lui a rasé la tête pour la punir mais aussi pour l’enlaidir, pour qu’elle ne puisse plus séduire d’autres hommes. Il lui a lancé un marteau en pleine figure. Il lui a aussi fait subir des sévices sexuels immondes, ce qu’il nie en disant qu’elle était consentante et que c’était habituel entre eux. Une affirmation qui a fait bondir le ministère public et la juge, se demandant comment une femme avec plusieurs fractures au visage pouvait consentir à de telles pratiques.

Le Procureur du Roi s’est dit horrifié par ce dossier et par la personnalité « border line » du prévenu, déjà condamné trois fois pour des faits de violence. Il a réclamé dix ans de prison.

Pour la défense, l’homme est bien conscient de la gravité des faits et ne conteste que le viol. Il est demandeur pour se faire soigner, ce qui passe par un sursis probatoire et donc une peine qui ne soit pas supérieure à 5 ans.

Jugement le 17 février.