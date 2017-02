Arlon: une bande de voleurs lituaniens mise sous mandat d'arrêt

Sur base de recoupements et divers éléments d’enquête, les agissements de plusieurs personnes occupant une location dans la région de Virton ont été à l’origine d’une opération de perquisition menée avec l’appui de la Zone de Police de Gaume et du Corps d’Intervention de la Direction de coordination et d’appui (DCA) ce mardi 31 janvier, permettant l’arrestation de deux suspects.

Parallèlement, les enquêteurs de la PJF Luxembourg, appuyés par leurs collègues d’Anvers, ont procédé à l’interpellation de quatre suspects et à la saisie de trois véhicules ayant vraisemblablement servi à la commission des faits et contenant des objets provenant probablement de vols, notamment des équipements de Mercedes.

