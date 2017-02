Habay: des barils de produits toxiques à l'abandon dans une usine désaffectée

C’est un riverain inquiet et particulièrement choqué qui a contacté notre rédaction. Promeneur régulier, cet Habaysien déplore la présence de plusieurs barils de produits chimiques sur le site de Trabelbo, usine désaffectée depuis 4 ou 5 ans à proximité de la gare de Marbehan. L’entreprise était active dans le domaine de la transformation du bois. « Je me promène souvent du côté de cette usine désaffectée », nous explique-t-il. « C’est un endroit qui est d’ailleurs souvent squatté par des jeunes. Il y a peu, j’ai découvert une série de fûts de produits chimiques toujours stockés sur place. Ces barils sont remplis et contiennent du thinner cellulosique, un composant chimique irritant et facilement inflammable, comme en témoigne l’étiquette. C’est dangereux pour l’environnement mais aussi pour la société. Ces produits sont là et pourraient être utilisés par n’importe qui ! C’est choquant… »

Retrouvez l’ensemble de l’article avec la réaction de la commune dans notre nouvelle édition digitale